Боевое крещение для "народной команды": "Спартак" начинает свой путь в еврокубках матчем с ПАОКом

ПАОК – "Спартак" Москва

Стадион: "Тумба" (Салоники, Греция)

Начало матча: 20:00

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Свой путь в еврокубковой кампании сезона 2018/19 московский "Спартак" начинает матчем с грозным грецким ПАОКом, который в прошлом сезоне проиграл борьбу за чемпионство афинскому АЕКу и теперь довольствуется сложным путем квалификации Лиги Чемпионов, где, в случае победы над "Спартаком", нужно будет пройти еще кого-то из пары "Бенфика" – "Фенербахче". Но это уже дела будущего. А в настоящем нас ожидает еще завтрашняя игра.

В отличии от "Спартака", ПАОК свои выступления в национальном чемпионате еще не начал, а потому игра против "народной команды" станет для подопечных Развана Луческу первой в сезоне. По сравнению с прошлым годом основной состав грецкой команды практически не поменялся. С команды ушли многие исполнители, которые, однако, не играли ключевую роль в построении команды. Зато ПАОК усилился некогда лучшим центральным защитником сборной Украины Евгением Хачериди, который долгое время защищал цвета киевского "Динамо", однако не удержал свои позиции во время кадровой чистки в связи с омоложением состава и ухал играть в Грецию. Сложно сказать, сыграет ли он сегодня. Вероятность весьма высока, ведь в момент отъезда из "Динамо" защитник находился в хорошей форме и даже играл в матчах сборной. Будет очень интересно, если в составе "Спартака" на поле выйдет Луис Адриано. Тогда зрители смогут увидеть некогда одну из самых жарких дуэлей украинской Премьер-Лиги, которая еще несколько лет назад пылала синим племенем в противостояниях "Динамо" и "Шахтера".

Что касается "Спартака", то в Грецию вместе с командой не поехали Джикия, Самедов и Мельгарехо, а значит на поле мы их не увидим. Как заявил главный тренер "народной команды", данные футболисты пока не достигли стопроцентных кондиций и в ближайшие дни будут тренироваться по индивидуальной программе. А вот игра "Спартака" вызывает двоякое впечатление. С одной стороны, они победили "Оренбург" и выглядели лучше в игре с "Локомотивом", с другой – от "вялого" футбола никуда не деться. Так что объективно оценить подготовку подопечных Карреры к сегодняшнему матчу весьма трудно.

Очень важным фактором, который играет в пользу ПАОКа, являются болельщики грецкой команды, которые, к тому же, считают матч со "Спартаком" принципиальным. Посудите сами: фанаты ПАОКа являются друзьями фанатов сербского "Партизана", которые, в свою очередь, являются друзьями фанатов московского ЦСКА. Напротив: фаны ПАОКа приходятся чуть ли не главными врагами фанатам "Олимпиакоса", которые, в свою очередь, имеют дружеские отношения с "болелами" "Црвеной Звезды" – то самой, которая в очень хороших отношения со "Спартаком". Уловили связь? Сегодня сойдутся фанаты двух разных дружеских линий, которые страшно воюют между собой и никогда не пересекаются (в плане сотрудничества). Возможно, именно из-за этого "Спартак" попросил своих болельщиков не посещать стадион.

По игре все предельно ясно. "Спартак" имеет более классных футболистов и должен бы доминировать на поле и постоянно поджимать хвосты грецким защитникам. Собственно, в такой ситуации на первый план выходит реализация моментов, которой очень не хватило во встрече с "Локомотивом". Возможно, стоит отказаться от Зе Луиша в атаке, ведь форвард уже черт знает сколько не забивал в РПЛ. Да скорее всего так и будет, ведь Адриано, который вышел на полчаса матча с "железнодорожниками", создал куда больше, чем кабовердиец за 60 (или что-то вроде того) минут. Впрочем, будем смотреть. ПАОК не так уж и прост, и, чтобы его пройти, Каррере придется хорошенько подумать над организацией игры.

Интересные факты перед противостоянием ПАОКа и "Спартака"

ПАОК и "Спартак" еще никогда не встречались между собой.

В прошлом еврокубковом сезоне "Спартак" одержал лишь 2 победы в 8 матчах.

Московский "Спартак" еще никогда не выигрывал в матчах против грецких команд в еврокубках. В 2 встречах были зафиксированы 1 ничья и 1 поражения.

Ориентировочные составы

ПАОК: Пасхалакис – Матос, Варела, Хачериди, Виеринья – Маурисио, Шахов – Варда, Эль-Каддури, Бисесвар – Прийович.

"Спартак": Максименко – Ещенко, Жиго, Бокетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Глушаков –Ташаев, Промес, Адриано.

Прогноз на матч

По составу "Спартак" выглядит куда сильнее ПАОКа. Да и раннее начало сезона в России дает подопечным Карреры дополнительное функциональное преимущество перед греками. Но все же не стоит с уверенностью говорить, что "спартаковцы" вот так вот просто выиграют на "Тумбе". Скорее всего, матч закончится в результативную ничью. Предположительный счет – 1:1.

Букмекеры считают фаворитом встречи ПАОК. Победа подопечных Развана Луческу оценивается в 2,2, в то время как триумф "Спартака" является и вовсе самым маловероятным исходом встречи – 3,7. Коэффициент на ничью – 3,2.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Также читайте: "Бенфика" обыграла "Фенербахче" в первом матче квалификации Лиги чемпионов