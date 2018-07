Боевое крещение VAR, сказка о "фейр-плей" и доблестная Россия - итоги Чемпионата Мира 2018

Сразу после финального матча Чемпионата Мира официальный твиттер турнира сказал болельщикам по всему миру "Здесь история и заканчивается. Надеемся, вам было весело!". Да уж, действительно, этот мундиаль постоянно держал в напряжении, а в определенный момент даже подарил надежду, что у нас будет новый чемпиона – девятый в истории. Но не сложилось! На мировом троне все те же имена. Кстати, последний раз нового чемпиона планета приветствовала ровно 20 лет назад – в 1998, и тогда это была как раз таки Франция. Теперь надежда только на то, что в Катаре, где уже все идет не так, как надо, мы получим еще более сумасшедший турнир, где победителем станут какие-нибудь африканцы. Но это все дела будущего, а сегодня мы имеем вот что!

Главные герои группового турнира

Если оглянуться назад и посмотреть на результаты группового этапа, то почти в каждом квартете мы увидим весьма ожидаемый имена сборных, которые пробились в 1/8 финала. С точки зрения финальных результатов вопросы остаются только относительно окончательных позиций Германии и Польши. Уж очень "по-фаворитски" они представлялись еще перед мундиалем. А вот все остальное продиктовано уже непосредственно событиями в пределах первых 48 матчей, которые и отсеяли половину команд.

Среди всех команд, которые вылетели уже на групповой стадии, больше всех на продолжение борьбы заслуживало Марокко. С вашего позволения покорный слуга общественности признает команду Эрве Ренара открытием турнира. У этой сборной было все: звездные игроки, европейский тренер-эксперт по африканским командам, поставленная игра в пас, отлаженные контратаки. Единственное, чего не хватало "атласским львам" – это реализация. Прорыв получился только во встречи со сборной Испании. А вот Ирану и Португалии Марокко минимально проиграло, хотя по ходу 180 минут могли забить в общей сложности 7 или 8 мячей.

Да куда уж там: когда речь не шла о тотальной навале, подопечные Ренара демонстрировали лучший контроль мяча на турнире. Но в итоге получился неприятный автогол на последних секундах матча с Ираном, и одна единственная ошибка с португальцами, когда Роналду уже в начале матча беспрепятственно забивал после углового. Стоит сказать очень непопулярную вещь, особенно для российских болельщиков, но если бы сборная Марокко заняла свое заслуженное первое место в группе "В", то она вполне могла бы дойти до полуфинала! Это один из тех случаев, когда команда вылетает практически сразу же после начала турнира, но о ней все равно будут помнить еще долго после.

О следующей сборной тоже будут помнить еще долго, но уже в негативном свете. Все дело в том, что Германия – главное разочарование этого мундиаля. Можно обвинять в этом что или кого угодно: "проклятие чемпионов"; Лёва, который не взял на Чемпионат Мира Лероя Сане и поставил в ворота не имевшего игровой практики Нойера; Озила и Гюндогана, которые решили сфотографироваться с небезызвестным президентом Турции, а также еще много чего. Но, по факту, в первых трех матчах Бундестим не хватило того же, что и Марокко – реализации. В целом, немцы комбинировали в себе марокканский и испанский стили: топтались на подступах к штрафной площади, а в решающий момент не могли нормально ударить. Вот и получилось, что подопечные Лёва забили всего 2 гола на турнире (на уровне Саудовской Аравии и Панамы), аде еще и в одном матче, да еще и повезло, что Кроос на последних секундах хорошо "плюнул" по шведским воротам.

В остальном Германия была чуть ли не лучшей на турнире. Посмотрите сами: среднее число ударов за матч – первые (24), владение – вторые после Испании (65,3%), точность пасов – вторые после Испании (88,5%), среднее число ключевых пасов за матч – первые (19). А голов нет! Квинтэссенцией игры сборной Германии на этом турнире стала встреча против Южной Кореи: весь матч немцы занимались не пойми чем, которое в народе называют "убаюкивающим футболом", а напоследок, когда вопрос вылета стал как никогда остро, пропустили две быстрые атаки, в одной из которых главным действующим персонажем стал Нойер. Через десять лет никто и не вспомнит, что Бундестим где-то когда-то контролировала мяч. Все увидят 2:0 от Кореи, посмеются, поплачут или удивятся, и полистают дальше, где увидят четвертое место Польши.

Тотальный провал подопечных Навалки вряд ли можно прировнять к главным разочарования группового этапа, тем более, что японцев в последнем туре они выиграли и хоть как-то подсластили пилюлю, но этот турнир очень четко показал: Польша не выигрывает, если Левандовски перестает забивать. Но о нем читайте уже в наших следующих материалах! Пока только о сборной. На самом деле, Польша проиграла свою путевку в 1/8 финала еще в самом первом матче, когда уступила Сенегалу.

Последующий проигрыш от Колумбии воспринялся как нечто рядовое. А сколько же разговоров было о том, что Польша и Колумбия – главные фавориты самого ровного квартета на турнире. На всем этом фоне четвертое место "белых орлов" выглядит совершенно не солидно. Короче говоря, ожидание не оправданы. У каждого польского фаната есть повод достать из погребка десятилетнюю настойку и с грустью распить ее вместе с друзьями. Евро-2016 давало надежду, что их сборная хоть и не выдаст свой лучший результат в истории, но хотя бы приблизится к успехам 1974 и 1982 годов. Но одно из лучших футбольных поколений в истории Польши как-то очень бездарно провалилось!

Две дороги плей-офф

После окончания группового этапа на горизонте сразу замаячила очень интересная ситуация. Дело в том, что две сетки плей-офф, которые образовались после группового этапа, были принципиально разными. Первая была более "смертельной" – она сразу же собрала в одну восьмерку всех главных фаворитов на титул. В левой части сетки плей-офф располагались в основном середняки, но изначально она была "испанской". Именно "красная фурия" считалась главным претендентом на финал. Не по игре – по имени. Каково же было удивление, когда Россия сразу же выбила подопечных Йерро из чемпионата, а заодно и исполнила роль "великого уравнителя" – теперь каждая из семи оставшихся команд имела равные шансы на финал. Вот и получилось, что в главном матче мы увидели две сборные, прошли два разные пути – чемпионский и героический.

Среди ключевых моментов игр на выбывания стоит выделить следующие. Во-первых, "русский паравозик" смог. Слово "паравозик", кстати, выбрано не случайно, ведь то, во что играла сборная-хозяйка в плей-офф ложно назвать даже автобусов. Это были два мощных локомотива, которые преграждали путь испанским и хорватским пушкам. Но сегодня это уже не так важно, в истории останется лишь результат – первый в истории четвертьфинал. Вообще сборная Черчесова прошла идеальный путь. Для начала были разбиты два аутсайдера, встречи с которыми помогли команде выйти из группы, потом героическая схватка с одной из самых сильных сборных мира (уже нет!), а вылет пришелся на будущих финалистов, да еще и какой вылет! Даже придраться не к чему (да, Фёдор Смолов?). В любом случае, сказка получилась что надо. Ногу Акинфеева будут показывать по телевизору вплоть до следующего такого же успеха, который, как показывает практика, вряд ли случится очень уж скоро.

Вторым напряженным моментом в плей-офф стал супер камбек Бельгии в матче с Японией. Два гола от представителей страны восходящего солнца наконец успокоили "красных дьяволов" и заставил их не ходить по полю с ощущением собственного превосходства, а начать играть в футбол, в который сборная Мартинеса, как оказалось, умеет играть очень даже неплохо. Ну а "синие самураи", которые, будем честны, были случайными пассажирами в списке 16 лучших команд мира, кажется, сами не поверили в свое счастье и разбазарили преимущество очень даже быстро. Да и согласитесь, ну что бы мы делали без бельгийцев на следующих стадиях? А так и зрелище, и фаворит, который еще пошумит, пошел дальше.

Ну и, говоря о плей-офф, нельзя не отметить Хорватию, которая впервые в своей истории добралась до финала, побив как свой собственный рекорд 1998 года, так и рекорд сборной Югославии 1962 года. Путь у них, кстати говоря, был не такой уж и сложный. Перед Францией, на их пути из топов оказались лишь Англия и Аргентина. Все остальные представляли так называемый "средний класс". Но это никак не умоляет заслуг подопечных Далича. Они прошли очень героический путь, три раза сыграв в овертайме и дважды выиграв серию пенальти. В общей сложности хорваты сыграли не максимальные семь матчей, а восемь, ведь шесть дополнительных таймов в сумме дают как раз один матч. Исторический случай!

Сказка о Японии, Сенегале и "фейр-плее"

Качели группового этапа были весьма увлекательными, однако некоторые вещи стоят того, чтобы их выносили за скобки и говорили не как о частном случае, а как глобальной проблеме. Чемпионат Мира 2018 запомнился очень интересной вещью, которая, к удивлению, не стала очень громкой. А следовало бы! В конце концов, это лишь дело поставленного вопроса. Если бы на месте Японии и Сенегала были Португалия и Испания, то тема определения участника плей-офф посредством правил "фейр-плей" раздулась бы до галактических масштабов.

Мы уверенны, что вы, уважаемые читатели, помните все детали этой истории. После последнего тура группы "Н" у Японии и Сенегала оказалось равное количество очков, одинаковая разница забитых и пропущенных голов, равенство по забитых голам, а личная встреча закончилась со счетом 2:2. В итоге все решил следующий пункт в регламенте – правила "фейр-плей". А уж там у Сенегала оказалось на 2 желтых карточки больше, чем у представителей страны восходящего солнца. Вот и все – вылет!

Придираться к самому факту вылета посредством количества желтых карточек нет никакого смысла, ведь это регламентная норма, которая была прописана уже давно и, возможно, служила как никому не нужное дополнение, ведь еще никогда в истории Чемпионатов Мира мы не имели ситуации, когда у двух команд идентичные показатели. Повторимся – это первый случай в истории мундиалей!

Регламент на ходу не перепишешь, как и историю этого Чемпионата Мира, но в дальнейшем стоит понимать, что правила "фейр-плей" в том виде, в каком они есть сейчас – это из разряда ядерного бреда или что-то вроде того. Просто подумайте: ни одно правило не считает за нечестную игру перекаты мяча на своей половине в последние 10 минут матча, чтобы сохранить результат (а этим Япония и занималась), а вот желтая каточка за тактический фол, который является одним из атрибутов динамичной игры, вдруг становится прецедентом для того, чтобы отправить команду домой. С таким успехом следующим показателем, после личных встреч, должно быть количество ударов и ключевых передач в среднем за игру. Да, вариант тоже такой себе, но всяко лучше, чем карточки. А пока констатируем неизбежное: Чемпионат Мира 2018 стал первым, где судьба выхода из группы решалась с помощью правил "фейр-плей".

Африканский провал

Сенегал, о котором было написано чуть выше, мог подсластить пилюлю для "черного" континента и представить его в 1/8 финала Чемпионата Мира 2018. Но не вышло, а это означало лишь одно: Африка, впервые с 1982 года не имела своего представителя в плей-офф мундиаля. Египет и Марокко на этом турнире по разным причинам провалились, Тунис не имел шансов в борьбе с Англией и Бельгией, Нигерии не хватило класса, чтобы выбить Аргентину, а Сенегал вылетел из-за большего количества желтых карточек.

В 1982 году система проведения турнира была немного другая: соревнование проводилось в два групповых этапа, а классический плей-офф начинался только с полуфинала, однако ни одна африканская команда (а их было всего две – Камерун и Алжир) не могла преодолеть групповой этап. Камерун имел равное количество очков с будущими чемпионами – Италией (по три), однако африканские футболисты вылетели из-за меньшего количества забитых голов, а Алжир и вовсе стал жертвой "договорняка". Дело в том, что ФРГ и Австрия договорились на минимальную победу немцев 1:0, которая устроит обе сборные и оставит африканцев за бортом турнира. После гола Хрубеша на 10 минуте команды просто катали мяч по полю до самого финального свистка. Эта встреча вошла в историю футбола под названием "хихонский позор", а матчи последнего тура группового этапа с тех пор проходят в одно время. Вот такая тяжкая судьба африканцев. Знаете, на фоне этого вылететь от желтых карточек не так уж и обидно.

Падение южноамериканцев и доминирование европейцев

Чемпионат Мира 2018 в России – пятый в истории "похорон" южноамериканских команд. Они не то что бы провалились, но и в первую четверку не попали. На минуточку, до этого мундиаля южноамериканцы не выходили в полуфинал лишь четыре раза – в 1934, 1966, 1982 и 2006 годах. Теперь в этот ряд нужно поставить и 2018 год. Кстати говоря, все эти мундиали проводились в европейских странах! В этом году больше всего шансов добраться до полуфинала было у Бразилии и Уругвая, которые проиграли европейским сборным.

В свою очередь, Европа показала полнейшее доминирование на этом турнире. Среди всех сборных Старого света, которые участвовали на мундиале, в плей-офф не пробились только Польша, Сербия, Германия и Исландия. А в полуфинале мы и вовсе увидели четырех европейских представителей. Намеренно не хочется делать из этого никаких выводов, однако, вспоминая матчи между Бразилией и Бельгией, и Франции с Уругваем, создается впечатление, что сегодня футбольная европейская школа сильнее южноамериканской. Ну или "наши" просто более организованно и расчетливей. Французский прагматизм доказывает, что второй вариант куда вероятнее.

Система VAR. Начало

Возможно, главной особенностью этого мундиаля стала система VAR, которая была не просто вспомогательной, а часто даже решала исходы целых встреч. Запомните эту дату – 16 июня 2018 года. Именно тогда в матче Франции и Австралии судья поменял свое решение из-за видеоповтора и поставил пенальти в ворота "соккеруз". А после этого уже пошло. Систему хотя бы по разу использовали в каждом матче.

Что стоит сказать? Во-первых, она не делает игру медленной или менее динамичной. В среднем, судья тратит на просмотр повтора и вынесение "приговора" всего 40-60 секунд. Это недолго, как для начала. Со временем этот показатель должен упасть до 30 секунд, что сделает повторы и вовсе незаметными. Однако, есть вещи, которые пока что требуют существенной доработки. Например, не совсем понятно, когда арбитр должен подходить к монитору. В игре вполне могут возникать ситуации, когда судья совершенно уверен в своем неправильном решении и даже не смотрит в сторону видеопомощника, а уже в следующей атаке бежит просматривать идентичный эпизод в испонении другой команды. Конечно, это стоит немного отрегулировать.

В целом, система прошла боевую проверку и даже повлияла на некоторые матчи. Например, Россия не играла бы с Испанией в 1/8, если бы арбитр не посмотрел повтор и не засчитал второй гол "красной фурии" в матче против Марокко. А уж по какому сценарию покатился бы финал, если бы в ключевой момент у Нестора Питаны не оказался бы под рукой видеоассистент. Да, рука Перишича была видна не сразу! В любом случае, VAR еще не раз изменит результаты футбольных матчей, и это, скорее к лучшему, ведь тогда никто не будет вспоминать, что когда-то на Евро-2012 Виктор Кашаи не засчитал чистый гол украинского серба Марко Девича в ворота англичан. Больше внимание будет уделяться именно игре, а не решениям рефери. Но для этого ассистента арбитра нужно еще немного усовершенствовать!

Главные турнирные рекорды

Помимо того, что множество турнирных рекордов касались непосредственно отдельных сборных или игроков, есть и глобальные достижение, которые навсегда войдут в историю Чемпионатов Мира, да и футбола в целом.

Теперь их двое! Всего два подростка забивали гол в финале Чемпионатов Мира. Первый из них в последствии стал лучшим игроком в истории игры. Это, конечно же, Пеле. Его взятия ворот помогли Бразилии одолеть Швецию в главном матче мундиаля 1958 года. Тогда "селесао" победили 5:2. Спустя 60 лет в компанию "великого" присоединился Килиан Мбаппе. Его мяч сделал счет 4:1 и окончательно похоронил Хорватию. Начало, кстати говоря, очень неплохое. Теперь у Мбаппе есть не только задатки, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Он еще и повторяет рекорды тех, на кого молилось не одно поколение футбольных фанатов. Безусловно, в будущем об этом факте еще вспомнят. И не раз.

