Боевые машины против стальных паровозов: "Локомотив" и "Спартак" скрестят мечи в центральном матче второго тура РПЛ

"Локомотив" – "Спартак"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Владимир Москалёв (Воронеж)

Сегодня в 19:00 состоится центральный матч второго тура РПЛ. Московский "Локомотив", который является действующим чемпионом, но этот сезон начал не столь удачно, примет географических соседей из "Спартака", которые дожали "Оренбург" в первом туре и пока идут среди команд, набравших 100% баллов в этом сезоне РПЛ. Но, по факту, турнирные расклады перед этой встречей еще мало что означают. На дворе только второй тур из тридцати, все еще можно будет исправить. А потому на первое место выходит принципиальность данного противостояния.

Игра московского "Локомотива" в этом сезоне откровенно не впечатляет. Суперкубок России был проигран при совсем невыразительной игре, а первый матч чемпионата с "Уфой" хоть и вызвал массу вопросов к судейству, но какое это имеет значение, если команда не может показать какого-либо креатива в атаке. Да, Эдер забил гол, который несправедливо отменили, но и "Уфа" заработала пенальти, который не реализовала. Так что 1:1 в копилку общего возмущения и подводим черту под всем этим – результат по игре, вот и все!

Как сообщил главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин, главные новички команды пока не на все 100% рвутся в бой. Крыховяк готовится по индивидуальной программе, но на матч с "народной командой" его вроде как берут. А вот Хёведес и вовсе еще не приехал. Да и тренер не имеет понятия, когда тот присоединится к команде, что выглядит немного странно. Вчера Сёмин прокомментировал старт сезона следующим образом:

"Для нас эта встреча будет сложной. Большая группа игроков хоть и имела короткий отпуск, к команде присоединилась за неделю до старта чемпионата России. Очень сложный календарь получился после Суперкубка. 120 минут играть, а потом через два дня нужно лететь в Уфу на синтетику. Об этой теме говорится давно, почему это происходит, непонятно. Немножко разное функциональное состояние игроков, потому что они провели разное количество тренировок"

Как видно, ситуация в составе "Локомотива" не самая лучшая, что, собственно, и объясняет такой вялый старт сезона. Со "Спартаком" все немного иначе. Хотя о настоящей готовности команды пока сказать сложно. Все-таки первый матч сезона подопечные Карреры сыграли всего лишь с "Оренбургом", который недавно повысился в классе. Да и то, единственный гол забил центральный защитник Жиго после грубой ошибки вратаря. Так что вопросы есть! По сообщениям клуба, основная масса игроков не имеет никаких повреждений и готова к завтрашней игре. Отсутствуют только основной вратарь Александр Селихов и атакующий полузащитник Жано Ананидзе. Впрочем, эти игроки травмированы уже давно, а Селихов сможет приступить к тренировкам уже через неделю.

После развала СССР "Спартак" и "Локомотив" сыграли между собой 61 матч. 26 раз сильнее оказались футболисты "народной команды". "Железнодорожники" могут ответить 21 победой. Еще 14 раз встречи этих клубов заканчивались вничью. Как видно, "Спартак" имеет преимущество в историческом аспекте, которое сохранилось еще со времен Советского Союза. Тогда в 80 матчах "народная команда" выиграла 51 раз и чаще всего находилась на разных полюсах футбольного мастерства со своими соседями по городу. Но все же большинство зрителей перед данным матчем вспоминают не статистику встреч во времена СССР, а финал Суперкубка России 2017 года, когда "Спартак" в дополнительное время обыграл как раз таки "Локомотив".

Во втором туре рано обсуждать турнирную таблицу, но пару моментов выделить все же стоит. Если "Спартак" выиграет в нашем противостоянии, то наберет 100% очков (6) после двух игр и, по крайней мере до третьего тура, будет идти в зоне лидеров. В случае победы "Локомотива", Сёмин обгонит Карреру в турнирной таблице, и все снова начнут говорить о чемпионской мощи "железнодорожников", ведь футбол – это дело одного матча: не важно, какие звезды ты доставал с неба на прошлой неделе. Если сегодня ты проиграл, значит сегодня ты ничтожество! Это не мы придумали, во всем мире так.

Интересные факты перед противостоянием "Локомотива" и "Спартака"

"Спартак" еще никогда не проигрывал, когда матч с его участием судил Владимир Москалёв. Это случалось 5 раз – 4 матча "народная" команда выиграла, еще 1 раз сыграла вничью.

Последний пенальти в матчах чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" реализовал Роман Павлюченко в 2007 году. Таким образом, уже 22 встречи это противостояние обходится без голов с пенальти.

Вратарь "Локомотива" Гильерме 6 раз в последних 7 матчах чемпионата оставил свои ворота "сухими".

Форвард "Спартака" Зе Луиш не забивает в чемпионате России уже 8 месяцев. Последний раз кабовердиец отличался 18 ноября 2017 года в матче против "Краснодара".

Если центральный полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выйдет на матч против "Локомотива", то проведет свой 150 матч в футболке "красно-белых".

Ориентировочные составы

"Локомотив": Гилерме – Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус – И. Денисов, Баринов – Фарфан, Ан. Миранчук, Фернандеш – Эдер.

"Спартак": Максименко – Ещенко, Жиго, Бокетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Глушаков – Ломовицкий, Промес, Адриано.

Прогноз на матч

Обе команды начали сезон не в самом лучшем игровом(!) стиле, так что ожидать, что сегодня мы увидим яркую игру, скорее всего, не стоит. Предположительно, матч закончится вничью, а счет 1:1 был бы вполне логичным исходом встречи.

Букмекеры так же не могут определить явного фаворита, но все же очень незначительный перевес на стороне "Спартака" – 2,65. В то же время на "Локомотив" дают коэффициент 2,85. Наименее вероятной считается ничья. В случае такого исхода поставленные деньги можно умножить в 3,1 раза.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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