"Бог вернулся": Ибрагимович сообщил о возвращении в Италию

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вернулся в Италию.

38-летний швед выложил в твиттере новое фото, которое подписал: "Бог вернулся и следит за тобой".

God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 14, 2020

Напомним, что розыгрыш Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления сезона пока неизвестна.

Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой. За это время он провел 10 игр, в которых отметился 4 голами и одним ассистом.

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