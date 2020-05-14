"Бог вернулся": Ибрагимович сообщил о возвращении в Италию

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"Бог вернулся": Ибрагимович сообщил о возвращении в Италию

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вернулся в Италию.

38-летний швед выложил в твиттере новое фото, которое подписал: "Бог вернулся и следит за тобой".

Напомним, что розыгрыш Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления сезона пока неизвестна.

Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой. За это время он провел 10 игр, в которых отметился 4 голами и одним ассистом.

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