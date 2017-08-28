Бога продлил контракт с "Челси" и на правах аренды отправился в "Бирмингем"

Хавбек "Челси" Жереми Бога на правах аренды перешел в "Бирмингем", сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что перед этим трансфером футболист заключил с "Челси" новое трехлетнее соглашение.

В этом сезоне Бога провел один матч за "Челси".

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