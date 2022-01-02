Бога уже прошел медицинский осмотр в "Аталанте"

Фото: инстаграм Бога/Автор неизвестен

Ивуарийский вингер "Сассуоло" Жереми Бога в ближайшее время должен стать футболистом "Аталанты", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист уже прошел медицинское обследование в Бергамо.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" заплатит 22 миллиона евро за переход Бога.

В нынешнем сезоне игрок сборной Кот-д’Ивуара сыграл 12 матчей в Серии А, в которых сумел отдать 2 результативные передачи.

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