Бохинен оценил свой дебют за ЦСКА

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Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о своём дебюте в составе армейцев.

22-летний норвежец вышел на замену во втором тайме матча 23-го тура РПЛ против "Зенита" (2:3).

"Рад дебютировать, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего. После паузы станем лучше", - написал Бохинен в инстаграме.

ЦСКА купил хавбека в середине февраля у "Стабека" за 1,5 миллиона евро. Контракт с ним рассчитан до 2025 года.

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