Бохинен оценил свой дебют за ЦСКА
Фото РИА Новости / Алексей Майшев
Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о своём дебюте в составе армейцев.
22-летний норвежец вышел на замену во втором тайме матча 23-го тура РПЛ против "Зенита" (2:3).
"Рад дебютировать, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего. После паузы станем лучше", - написал Бохинен в инстаграме.
ЦСКА купил хавбека в середине февраля у "Стабека" за 1,5 миллиона евро. Контракт с ним рассчитан до 2025 года.
Не пропустите: "Советский спорт": "Гончаренко покинет ЦСКА". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Бавария" и "Манчестер Сити" могут сыграть в 1/2 финала ЛЧ
-
"Бавария" сыграет с ПСЖ, "Реал" - с Ливерпулем" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Павлюченко оценил шансы "Спартака" выиграть чемпионство
-
Игнатьев может перейти из "Локомотива" в "Зенит"
-
Соболев назвал причину улучшения своей игры после зимней паузы
-
Экс-тренер академии "Краснодара" усомнился в возрасте Шапи и Агкацева
-
Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер АПЛ
-
Васкес собирается уйти из "Реала"
-
Хацкевич: "Первый раз слышу об увольнении из "Ротора"
-
9 футболистов присоединились к сборной России на сборе в Сочи
-
"Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием
-
В "Роторе" прокомментировали отставку Хацкевича
-
Бохинен оценил свой дебют за ЦСКА
-
"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Гронингена"
-
"Ротор" уволил главного тренера Хацкевича
-
Мбаппе - лучший игрок Лиги 1 в феврале
-
Каштру высказался о вылете "Шахтёра" из Лиги Европы
-
Маммана хочет вернуться в "Зенит"
-
Стали известны новые детали избиения игрока "Славии" после матча с "Рейнджерс"
-
Канделаки прокомментировала конфликт Быстрова и Семенович