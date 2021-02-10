Бохинен отправился в Испанию на сборы ЦСКА

Хавбек "Стабека" Эмиль Бохинен вскоре присоединится к ЦСКА.

По сведениям журналиста VG Ариласа Улд-Саада, 21-летний норвежец отправился в Испанию, где проводит сборы московский клуб.

В составе "Стабека" Бохинен провел 73 игры, в которых забил 9 голов и отдал 10 ассистов.

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