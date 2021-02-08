Бохинен перешел в ЦСКА

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Бохинен перешел в ЦСКАХавбек "Стабека" Эмиль Бохинен теперь игрок ЦСКА, заявляет журналист Николо Скира.

"Сделка завершена! Эмиль Бохинен переходит в ЦСКА из "Стабека" за 1.5 млн евро", написал инсайдер в своем Твиттере.

21-летний футболист является воспитанником норвежского клуба и провел за команду, в общей сложности, 73 матча. На его счету 9 забитых мячей и 10 голевых передач.

Как сообщалось ранее Бохинен уже попрощался со своими партнерами по команде.

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