Бохинен перешел в ЦСКА
Хавбек "Стабека" Эмиль Бохинен теперь игрок ЦСКА, заявляет журналист Николо Скира.
"Сделка завершена! Эмиль Бохинен переходит в ЦСКА из "Стабека" за 1.5 млн евро", написал инсайдер в своем Твиттере.
Done deal! Emil #Bohinen to #CSKAMoskva from #Stabæk on a permanent deal for €1,5M. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 8, 2021
21-летний футболист является воспитанником норвежского клуба и провел за команду, в общей сложности, 73 матча. На его счету 9 забитых мячей и 10 голевых передач.
Как сообщалось ранее Бохинен уже попрощался со своими партнерами по команде.
Читать также: ЦСКА согласовал трансфер экс-форварда "Зенита" | http://soccernews.ru
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