Бохинен перешел в ЦСКА

Хавбек "Стабека" Эмиль Бохинен теперь игрок ЦСКА, заявляет журналист Николо Скира.

"Сделка завершена! Эмиль Бохинен переходит в ЦСКА из "Стабека" за 1.5 млн евро", написал инсайдер в своем Твиттере.

Done deal! Emil #Bohinen to #CSKAMoskva from #Stabæk on a permanent deal for €1,5M. #transfers