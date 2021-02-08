Бохинен перешел в ЦСКА

Хавбек "Стабека" Эмиль Бохинен теперь игрок ЦСКА, заявляет журналист Николо Скира.

"Сделка завершена! Эмиль Бохинен переходит в ЦСКА из "Стабека" за 1.5 млн евро", написал инсайдер в своем Твиттере.