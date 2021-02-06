Бохинен попрощался с игроками "Стабека" перед трансфером в ЦСКА

Полузащитник "Стабека" Эмиль Бохинен всё ближе к переходу в московский ЦСКА.

По информации Fotballnerd.no, накануне 21-летний футболист попрощался с партнёрами по команде. В ближайшее время он вылетит в Россию.

Ожидается, что приобретение норвежского хавбека обойдётся армейцам в 1 миллион евро.

Бохинен является воспитанником "Стабека", за основную команду он сыграл 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.

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