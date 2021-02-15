Бохинен прокомментировал свой переход в ЦСКА

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Бохинен прокомментировал свой переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен поделился эмоциями в связи с трансфером в московский клуб.

"Наконец-то всё официально! Мечта стала реальностью. Вперёд, ЦСКА", - написал норвежский хавбек в своём инстаграме на русском и английском языках.

Напомним, что ЦСКА купил Бохинена за 1,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

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