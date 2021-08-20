Бохинен высказался о неучастии ЦСКА в еврокубках
Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен признался, что он разочарован непопаданием армейцев в еврокубковые турниры сезона 2021/22.
"Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой. РПЛ - сложная лига, к тому же я был травмирован, мне было непросто. Прилетел из Норвегии, где мы ещё не начали предсезонку, из отпуска попал прямо на тренировки. Мой организм не справился - я получил травму и не внёс вклад в результаты.
Важно понять, почему так произошло - чтобы мы стали стабильнее, без постоянных изменений в составе. Сейчас мне важно набирать форму и избегать травм, чтобы хорошо начать сезон и стабильно выступать на дистанции. И нам, и персоналу нужно извлечь уроки из прошлого сезона, если не хотим повторения ситуации с травмами. Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге Чемпионов.
Остаться без еврокубков - не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество - у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу завоевать оба трофея. Если хорошо проведём сезон - окажемся в Лиге Чемпионов в следующем году", - сказал норвежец.
ЦСКА купил Бохинена в феврале этого года за 1,5 миллиона евро. С тех пор хавбек сыграл 8 матчей и сделал 1 ассист.
Столичная команда завершила прошлый сезон РПЛ на шестом месте, финишировав вне зоны еврокубков.
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