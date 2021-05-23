"Бохум" и "Гройтер Фюрт" вышли в Бундеслигу

Фото: твиттер "Бохума"/Автор неизвестен

Определились два клуба, которые заняли первое и второе места во второй Бундеслиге и завоевали повышение в классе.

В следующем сезоне в элитном немецком дивизионе выступят "Бохум" и "Гройтер Фюрт". "Бохум" финишировал на первом месте, набрав 67 очков. Вторым с 64 очками стал "Гройтер Фюрт". Третье место занял "Хольштайн Киль" (62), который примет участие в стыковых матчах за место в Бундеслиге с "Кельном", финишировавшим на 16-м месте.

Напомним, что из Бундеслиги напрямую вылетели "Вердер" и "Шальке", которые заняли 17-е и 18-е места соответственно.

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