"Бохум" и "Гройтер Фюрт" вышли в Бундеслигу
Фото: твиттер "Бохума"/Автор неизвестен
Определились два клуба, которые заняли первое и второе места во второй Бундеслиге и завоевали повышение в классе.
В следующем сезоне в элитном немецком дивизионе выступят "Бохум" и "Гройтер Фюрт". "Бохум" финишировал на первом месте, набрав 67 очков. Вторым с 64 очками стал "Гройтер Фюрт". Третье место занял "Хольштайн Киль" (62), который примет участие в стыковых матчах за место в Бундеслиге с "Кельном", финишировавшим на 16-м месте.
Напомним, что из Бундеслиги напрямую вылетели "Вердер" и "Шальке", которые заняли 17-е и 18-е места соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20