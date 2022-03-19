"Бохум" извинился перед арбитром за инцидент в матче с "Боруссией" М
Фото твиттер "Бохума"
Пресс-служба "Бохума" отреагировала на скандальную ситуацию по итогам игры 27-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".
Напомним, что матч был досрочно завершён из-за брошенного с трибун стакана, который попал в голову боковому арбитру.
"Мы можем лишь официально извиниться перед лайнсменом Кристианом Гиттельманном. Самый неловкий и горький вечер для нас. Крайне глупый ход", - говорится в официальном комментарии клуба.
Инцидент произошёл в середине второго тайма при счёте 2:0 в пользу "Боруссии".
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|Команда
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|32
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
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|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20