"Бохум" извинился перед арбитром за инцидент в матче с "Боруссией" М

Фото твиттер "Бохума"

Пресс-служба "Бохума" отреагировала на скандальную ситуацию по итогам игры 27-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".

Напомним, что матч был досрочно завершён из-за брошенного с трибун стакана, который попал в голову боковому арбитру.

"Мы можем лишь официально извиниться перед лайнсменом Кристианом Гиттельманном. Самый неловкий и горький вечер для нас. Крайне глупый ход", - говорится в официальном комментарии клуба.

Инцидент произошёл в середине второго тайма при счёте 2:0 в пользу "Боруссии".

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