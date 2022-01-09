"Бохум" обыграл "Вольфсбург" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Бохума"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Германии "Бохум" на своем поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Милош Пантович.
"Бохум", набрав 23 очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 20 очками остался на 14-й позиции.
"Бохум" – "Вольфсбург" - 1:0 (0:0)
Гол: Пантович, 65 - 1:0
"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Польтер, Асано, Пантович, Хольтманн.
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Герхардт, Филипп (Штеффен, 61), Вегорст, Вальдшмидт (Нмеча, 61).
Не пропустите: "Кельн" победил "Герту" и приблизился к зоне Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бенфика" добыла уверенную победу в Примейре
-
Шевченко вновь заразился коронавирусом
-
"Дженоа" Шевченко проиграла в домашнем матче Серии А
-
"Ювентус" в феерическом матче победил "Рому"
-
Роналду недоволен главным тренером "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка Англии
-
Мбаппе может отказаться от перехода в "Реал"
-
Провал "Баварии", камбэк Дортмунда, феерия "РБ Лейпциг": результаты 18-го тура Бундеслиги
-
"Бохум" обыграл "Вольфсбург" в Бундеслиге
-
Камерун стартовал с победы на Кубке Африки
-
"Монако" Головина не смог победить "Нант"
-
Миранчук сделал ассистентский дубль в матче Серии А
-
"Наполи" победил "Сампдорию" в чемпионате Италии
-
"Аталанта" разнесла "Удинезе" в Серии А. Малиновский забил
-
"Севилья" победила "Хетафе" и приблизилась к "Реалу"
-
"Монако" Головина нацелился на Эриксена
-
Клопп рассказал, как переболел коронавирусом
-
"Кельн" победил "Герту" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
-
Известный петербургский футболист скончался на 38-м году жизни
-
"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" добились побед в Кубке Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20