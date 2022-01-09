"Бохум" обыграл "Вольфсбург" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Бохума"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Германии "Бохум" на своем поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Милош Пантович.

"Бохум", набрав 23 очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 20 очками остался на 14-й позиции.

"Бохум" – "Вольфсбург" - 1:0 (0:0)

Гол: Пантович, 65 - 1:0

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Польтер, Асано, Пантович, Хольтманн.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Герхардт, Филипп (Штеффен, 61), Вегорст, Вальдшмидт (Нмеча, 61).

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