"Бока Хуниорс" будет судиться с "Барселоной"

Президент "Бока Хуниорс" Хорхе Амор Амеаль сообщил, что клуб подал в суд на "Барселону".

По его словам, "генуэзцы" требуют разбирательства из-за трансфера центрального защитника Сантьяго Рамоса Минго.

В феврале 18-летний аргентинец присоединился к "сине-гранатовым" на правах свободного агента, заключив контракт до июня 2022 года.

Суть претензий президент "Боки" не объяснил, лишь отметив, что "Барса" действовала варварски и оставила очень дурное впечатление.

Не пропустите: Стало известно, кто из игроков "Барселоны" согласился пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса. | http://soccernews.ru