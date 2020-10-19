"Бока Хуниорс" будет судиться с "Барселоной"

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"Бока Хуниорс" будет судиться с "Барселоной"

Президент "Бока Хуниорс" Хорхе Амор Амеаль сообщил, что клуб подал в суд на "Барселону".

По его словам, "генуэзцы" требуют разбирательства из-за трансфера центрального защитника Сантьяго Рамоса Минго.

В феврале 18-летний аргентинец присоединился к "сине-гранатовым" на правах свободного агента, заключив контракт до июня 2022 года.

Суть претензий президент "Боки" не объяснил, лишь отметив, что "Барса" действовала варварски и оставила очень дурное впечатление.

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