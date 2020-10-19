"Бока Хуниорс" будет судиться с "Барселоной"
Президент "Бока Хуниорс" Хорхе Амор Амеаль сообщил, что клуб подал в суд на "Барселону".
По его словам, "генуэзцы" требуют разбирательства из-за трансфера центрального защитника Сантьяго Рамоса Минго.
В феврале 18-летний аргентинец присоединился к "сине-гранатовым" на правах свободного агента, заключив контракт до июня 2022 года.
Суть претензий президент "Боки" не объяснил, лишь отметив, что "Барса" действовала варварски и оставила очень дурное впечатление.
Не пропустите: Стало известно, кто из игроков "Барселоны" согласился пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Ле Таллек объяснил, зачем ему нужен российский паспорт
-
Заболотный пожаловался на СМИ
-
Малком не сыграет с "Брюгге"
-
Ещенко высказался о конкуренции с новичком "Спартака" Мозесом
-
Камбек сезона в Англии: как "Тоттенхем" смог сыграть вничью, выигрывая 3:0 у "Вест Хэма" на 82 минуте?
-
"Химки" снова будут играть при пустых трибунах
-
Агент Маньяков назвал двух игроков "Ростова", которые следующими покинут клуб
-
"Лестер" потерял на длительный срок основного защитника
-
Ибрагимович планирует остаться в "Милане" до 2022 года
-
ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы в дерби с "Динамо"
-
"Астон Вилла" впервые за 90 лет стартовала в чемпионате Англии с четырёх побед
-
"Бока Хуниорс" будет судиться с "Барселоной"
-
Хацкевич прокомментировал своё будущее в "Роторе"
-
Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за "Спартак", отправлена на благотворительный аукцион
-
"Рома" готовит новый контракт для Джеко
-
В "Уфе" анонсировали зимнее усиление состава
-
Кейн установил рекорд АПЛ
-
Венгер ответил на провокационное заявление Моуринью об автобиографии француза
-
Ибрагимович дал яркую оценку своей игре в этом сезоне
-
"Ювентус" нацелился на хавбека "Зальцбурга"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18