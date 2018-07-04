"Бока Хуниорс" договорилась о переходе защитника "Милана"

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"Бока Хуниорс" договорилась о переходе защитника "Милана"

"Бока Хуниорс" договорилась о переходе защитника "Милана" Густаво Гомеса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, сумма трансфера составит шесть миллионов евро. "Россонери" также могут получить 20 процентов от последующей продажи 25-летнего парагвайца.

Гомес выступал за "Милан" с 2016 года, сыграл 20 матчей.

Не пропустите: "Милан" отклонил 50-миллионное предложение "Манчестер Юнайтед" по своему защитнику. | http://soccernews.ru

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