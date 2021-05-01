"Бока Хуниорс" хочет переманить нападающего ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Форвард московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в Аргентине, пишет Fichajes.
По информации источника, на 31-летнего футболиста нацелился "Бока Хуниорс", который ищет альтернативу Эдинсону Кавани.
Клуб из Буэнос-Айреса рассчитывал заполучить летом звёздного уругвайца, но тот решил продлить контракт с "красными дьяволами", в связи с чем происходит поиск других вариантов усиления атаки.
За ЦСКА Рондон выступает с февраля на правах аренды, в его активе 4 гола и 1 ассист в 11 матчах.
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