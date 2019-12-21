"Бока Хуниорс" интересуется форвардом "Спартака"

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"Бока Хуниорс" интересуется форвардом "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе привлёк внимание "Бока Хуниорс", сообщает Información CABJ.

По информации источника, главной целью аргентинского клуба является форвард "Интернасьонала" Паоло Герреро. Если же перуанца заполучить не получится, то "генуэзцы" переключат внимание на игрока "красно-белых".

Прошлым летом "Спартак" купил Понсе у "Ромы" за 3 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 7 голов в 22 матчах.

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