"Бока Хуниорс" интересуется вратарём "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбока хуниорссерхио ромеротрансферы

"Бока Хуниорс" интересуется вратарём "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Серхио Ромеро

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может продолжить карьеру в "Бока Хуниорс".

По информации журналиста Фабрицио Романо, аргентинский клуб уже сделал предложение 34-летнему футболисту.

По окончании текущего сезона вратарь станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

Ромеро не играет за "МЮ" с августа 2020 года. В нынешней кампании его даже не включали в заявку "красных дьяволов".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить огромную сумму за хавбека "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии

"Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов