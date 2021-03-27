"Бока Хуниорс" интересуется вратарём "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Серхио Ромеро

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может продолжить карьеру в "Бока Хуниорс".

По информации журналиста Фабрицио Романо, аргентинский клуб уже сделал предложение 34-летнему футболисту.

По окончании текущего сезона вратарь станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

Ромеро не играет за "МЮ" с августа 2020 года. В нынешней кампании его даже не включали в заявку "красных дьяволов".

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