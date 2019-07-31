"Бока Хуниорс" контактировала с "Интером" по поводу Икарди
"Бока Хуниорс" следит за ситуацией с нападающим миланского "Интера" Мауро Икарди, об этом рассказал президент аргентинского клуба Даниэль Анжеличи.
По его словам, спортивный директор "генуэзцев" Николас Бурдиссо связывался с вице-президентом "нерадзурри" Хавьером Дзанетти. Функционеры обсуждали будущее скандального форварда, однако возможный трансфер игрока не был предметом разговора.
Напомним, что Икарди не входит в планы нового главного тренера "Интера" Антонио Конте, поэтому он близок к смене команды.
Ранее СМИ писали об интересе к футболисту сборной Аргентины со стороны "Наполи" и "Ювентуса".
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