"Бока Хуниорс" контактировала с "Интером" по поводу Икарди

"Бока Хуниорс" следит за ситуацией с нападающим миланского "Интера" Мауро Икарди, об этом рассказал президент аргентинского клуба Даниэль Анжеличи.

По его словам, спортивный директор "генуэзцев" Николас Бурдиссо связывался с вице-президентом "нерадзурри" Хавьером Дзанетти. Функционеры обсуждали будущее скандального форварда, однако возможный трансфер игрока не был предметом разговора.

Напомним, что Икарди не входит в планы нового главного тренера "Интера" Антонио Конте, поэтому он близок к смене команды.

Ранее СМИ писали об интересе к футболисту сборной Аргентины со стороны "Наполи" и "Ювентуса".

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