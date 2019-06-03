"Бока Хуниорс" нацелился на лидера "Севильи"
"Бока Хуниорс" заинтересован в подписании полузащитника "Севильи" Эвера Банеги, сообщает El Desmarque.
По информации источника, аргентинский клуб готов предложить 30-летнему футболисту трёхлетний контракт с зарплатой 1,5-2 миллиона евро
Соглашение хавбека с "Севильей" рассчитано до 2020 года, а его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Банега забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 51 матче.
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