"Бока Хуниорс" нацелился на нового топового голкипера из Европы

Аргентинский "Бока Хуниорс", не сумевший ранее договориться с голкипером туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном, нацелился на нового топового вратаря из Европы.

Так, по сведениям чилийской газеты La Cuarta, южноамериканский гранд заинтересован в подписании стража ворот "Манчестер Сити" Клаудио Браво. Аргентинский клуб рассчитывает воспользоваться тем, что 35-летний вратарь не имеет стабильной игровой практики в стане "горожан", и предложить ему место своего "первого номера".

Напомним, Гвардиола высказался по будущему Стоунза. | soccernews.ru