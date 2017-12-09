"Бока Хуниорс" нацелился на защитника "Милана"

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"Бока Хуниорс" нацелился на защитника "Милана"

Защитник "Милана" Густаво Гомес может перейти в "Бока Хуниорс", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, аргентинский клуб сделал запрос по трансферу 24-летнего парагвайца и теперь ждёт ответ от "россонери".

Напомним, что Гомес выступает за "Милан" с 2016 года, в этом сезоне на его счету всего 1 матч.

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