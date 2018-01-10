"Бока Хуниорс" не получала предложений от "Арсенала" по трансферу Павона

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"Бока Хуниорс" не получала предложений от "Арсенала" по трансферу Павона

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси опроверг информацию о том, что нападающий его команды Кристиан Павон перейдет в "Арсенал".

"В данный момент мы не получали никаких предложений от "Арсенала". Это всего лишь слухи. Летом я говорил Кристиану, что мы не будем портить его карьеру. Но в его контракте есть сумма отступных. Если какой-то клуб захочет ее заплатить, то решать уже будет только Павон. Но я верю, что в этом году он будет с нами", - цитирует Анхелиси FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов заплатить за форварда полную сумму отступных, которая составляет 30 миллионов евро.

В этом сезоне 21-летний Павон провел за "Бока Хуниорс" 14 матчей и забил 3 гола.

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