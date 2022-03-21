"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в Суперкласико

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"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в Суперкласико

Фото твиттер "Бока Хуниорс"

В рамках 7-го тура чемпионата Аргентина "Бока Хуниорс" добыл гостевую победу над "Ривер Плейт".

Исход матча решил единственный гол форварда "генуэзцев" Себастьяна Вильи.

"Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" - 0:1

Гол: 0:1 - Вилья, 54.

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