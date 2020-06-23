"Бока Хуниорс" определилась с будущим Тевеса
"Бока Хуниорс" рассчитывает на нападающего Карлоса Тевеса в ближайшем будущем, сообщает TyC Sports.
По информации источника, аргентинский клуб предложил 36-летнему футболисту продлить контракт до конца 2021 года с опцией продления ещё на 6 месяцев.
Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.
В текущем сезоне Тевес сыграл за "Боку" 18 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18