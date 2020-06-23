"Бока Хуниорс" определилась с будущим Тевеса

"Бока Хуниорс" рассчитывает на нападающего Карлоса Тевеса в ближайшем будущем, сообщает TyC Sports.

По информации источника, аргентинский клуб предложил 36-летнему футболисту продлить контракт до конца 2021 года с опцией продления ещё на 6 месяцев.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.

В текущем сезоне Тевес сыграл за "Боку" 18 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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