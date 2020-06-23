"Бока Хуниорс" определилась с будущим Тевеса

Теги бока хуниорскарлос тевес

"Бока Хуниорс" определилась с будущим Тевеса

"Бока Хуниорс" рассчитывает на нападающего Карлоса Тевеса в ближайшем будущем, сообщает TyC Sports.

По информации источника, аргентинский клуб предложил 36-летнему футболисту продлить контракт до конца 2021 года с опцией продления ещё на 6 месяцев.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.

В текущем сезоне Тевес сыграл за "Боку" 18 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Марадона во время танца показал голую задницу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА, но при одном условии

Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА, но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов