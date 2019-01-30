"Бока Хуниорс" ответила "Зениту" на предложение о трансфере Барриоса

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"Бока Хуниорс" ответила "Зениту" на предложение о трансфере Барриоса

"Бока Хуниорс" ответила "Зениту" на предложение о трансфере полузащитника Вильмара Барриоса, сообщают российские СМИ.

Аргентинский клуб дал согласие на переход 25-летнего колумбийца за 18 миллионов евро. Переговоры между сторонами находятся в финальной стадии.

По информации журналиста Мартина Аревало, Барриос уже прощается с партнёрами по команде и готовится к отъезду в Россию.

Таким образом, "Зенит" в гонке за хавбеком опередил "Рому". Напомним, что в этом футболисте "сине-бело-голубые" видят замену для ушедшего в ПСЖ Леандро Паредеса.

Не пропустите: "Зенит" получил предложение по Ригони. | http://soccernews.ru

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