"Бока Хуниорс" - первый обладатель Кубка Марадоны

"Бока Хуниорс" стал обладателем Кубка Диего Марадоны, который до ноября был Кубком аргентинской лиги.

В финале турнира "генуэзцы" обыграли в серии пенальти "Банфилд" после ничьей 1:1 в основное время.

"Бока Хуниорс" - "Банфилд" - 1:1, по пенальти - 5:3

Голы: 1:0 - Кордона, 64, 1:1 - Лольо, 90+6.

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