"Бока Хуниорс" подготовил контракт для Кавани

Теги бока хуниорсманчестер юнайтедэдинсон кавани

"Бока Хуниорс" подготовил контракт для КаваниФото: REUTERS / ALEX LIVESEY

"Бока Хуниорс" следит за ситуацией с форвардом "Манчестер Юнайтед" Эдинсоном Кавани.

По сведениям журналиста Николо Скиры, аргентинский клуб готов подписать с игроком трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Отметим, что соглашение 34-летнего уругвайца с "МЮ" истекает этим летом, поэтому он может уйти в качестве свободного агента.

В этом сезоне на счету Кавани 7 голов и два ассиста в 27 играх.

Читайте также: Кавани покинет "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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