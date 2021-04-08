"Бока Хуниорс" подготовил контракт для Кавани

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"Бока Хуниорс" следит за ситуацией с форвардом "Манчестер Юнайтед" Эдинсоном Кавани.

По сведениям журналиста Николо Скиры, аргентинский клуб готов подписать с игроком трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Отметим, что соглашение 34-летнего уругвайца с "МЮ" истекает этим летом, поэтому он может уйти в качестве свободного агента.

В этом сезоне на счету Кавани 7 голов и два ассиста в 27 играх.

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