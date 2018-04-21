"Бока Хуниорс" подтвердил заинтересованность в подписании Буффона

Теги бока хуниорсювентусджанлуиджи буффон

"Бока Хуниорс" подтвердил заинтересованность в подписании Буффона

Наставник "Бока Хуниорс" Гильермо Барос Скелотто прокомментировал слухи о возможном подписании голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

"Президент клуба говорил мне, что они связались с Буффоном и узнали его мнение о таком переходе. Но мы договорились обсудить это только после 17 мая" - приводит слова тренера Football Italia.

Отметим, что в случае перехода в "Бока Хуниорс" у Буффона будет шанс выиграть Кубок Либертадорес, который является южноамериканским аналогом Лиги Чемпионов.

Читайте также: Буффон получил неожиданное предложение из Южной Америки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 34 67
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 34 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 34 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
Полная таблица

топ-5 тегов