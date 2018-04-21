"Бока Хуниорс" подтвердил заинтересованность в подписании Буффона

Наставник "Бока Хуниорс" Гильермо Барос Скелотто прокомментировал слухи о возможном подписании голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

"Президент клуба говорил мне, что они связались с Буффоном и узнали его мнение о таком переходе. Но мы договорились обсудить это только после 17 мая" - приводит слова тренера Football Italia.

Отметим, что в случае перехода в "Бока Хуниорс" у Буффона будет шанс выиграть Кубок Либертадорес, который является южноамериканским аналогом Лиги Чемпионов.

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