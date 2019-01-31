"Бока Хуниорс" пытается перехватить трансферную цель "Зенита"
"Бока Хуниорс" включилась в борьбу за полузащитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью, сообщает A Bola.
По сведениям издания, аргентинский клуб сделал предложение о трансфере 27-летнего футболиста в размере 15 миллионов евро.
Агент хавбека Пабло Дель Рио подтвердил, что "генуэзцы" всерьёз претендуют на его клиента.
Ранее фаворитом в гонке за Акуньей считался "Зенит", однако питерцы до сих пор не договорились со "Спортингом" об условиях сделки.
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|16
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|15
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|4
|Уракан
|16
|30
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|Бока Хуниорс
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|Унион Санта-Фе
|16
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|Годой Крус
|16
|23
|10
|Альдосиви
|16
|23
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|Ривер Плейт
|15
|22
|12
|Банфилд
|16
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|Ньюэллз Олд Бойз
|16
|19
|14
|Тальерес де Кордоба
|16
|19
|15
|Колон
|16
|19
|16
|Эстудиантес
|16
|18
|17
|Ланус
|16
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|Росарио Сентраль
|15
|18
|19
|Тигре
|16
|18
|20
|Сан-Мартин Тукуман
|16
|17
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|15
|22
|Химнасия Ла-Плата
|16
|15
|23
|Сан Лоренцо
|16
|14
|24
|Бельграно
|16
|13
|25
|Патронато Парана
|16
|13
|26
|Аргентинос Хуниорс
|16
|10