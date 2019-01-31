"Бока Хуниорс" пытается перехватить трансферную цель "Зенита"

1 Теги бока хуниорсспортинг лиссабонзенит санкт-петербургмаркос акуньятрансферы

"Бока Хуниорс" пытается перехватить трансферную цель "Зенита"

"Бока Хуниорс" включилась в борьбу за полузащитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью, сообщает A Bola.

По сведениям издания, аргентинский клуб сделал предложение о трансфере 27-летнего футболиста в размере 15 миллионов евро.

Агент хавбека Пабло Дель Рио подтвердил, что "генуэзцы" всерьёз претендуют на его клиента.

Ранее фаворитом в гонке за Акуньей считался "Зенит", однако питерцы до сих пор не договорились со "Спортингом" об условиях сделки.

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Комментарии

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maksruklov

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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