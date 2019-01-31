"Бока Хуниорс" пытается перехватить трансферную цель "Зенита"

"Бока Хуниорс" включилась в борьбу за полузащитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью, сообщает A Bola.

По сведениям издания, аргентинский клуб сделал предложение о трансфере 27-летнего футболиста в размере 15 миллионов евро.

Агент хавбека Пабло Дель Рио подтвердил, что "генуэзцы" всерьёз претендуют на его клиента.

Ранее фаворитом в гонке за Акуньей считался "Зенит", однако питерцы до сих пор не договорились со "Спортингом" об условиях сделки.

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