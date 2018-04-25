"Бока Хуниорс" сделал конкретное предложение Буффону

"Бока Хуниорс" сделал конкретное предложение вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, сообщает Infobae.

По информации источника, аргентинский клуб готов заключить с легендарным итальянцем контракт на 5 месяцев. За этот период 40-летний страж ворот может заработать 2,5 миллиона долларов.

Отмечается, что предложение уже отправлено Буффону, его ответ ждут после 17 мая.

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