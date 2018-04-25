"Бока Хуниорс" сделал конкретное предложение Буффону

Теги бока хуниорсювентусджанлуиджи буффон

"Бока Хуниорс" сделал конкретное предложение Буффону

"Бока Хуниорс" сделал конкретное предложение вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, сообщает Infobae.

По информации источника, аргентинский клуб готов заключить с легендарным итальянцем контракт на 5 месяцев. За этот период 40-летний страж ворот может заработать 2,5 миллиона долларов.

Отмечается, что предложение уже отправлено Буффону, его ответ ждут после 17 мая.

Не пропустите: Буффон определился с ответом на предложение "Бока Хуниорс". | http://soccernews.ru

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