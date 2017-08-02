"Бока Хуниорс" собирается поднять отступные за Кристиана Павона

"Бока Хуниорс" решил поднять стоимость форварда Кристиана Павона, сообщает аргентинская пресса.

Клуб из Буэнос-Айреса собирается поднять отступные за 21-летнего футболиста до 30 миллионов евро, что практически исключает его уход этим летом.

Напомним, что ранее Павона хотел купить "Зенит", однако в итоге отказался от приобретения нападающего. | http://soccernews.ru