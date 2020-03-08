"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины

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"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины

"Бока Хуниорс" обыграла "Химнасию и Эсгриму" с минимальным счетом 1:0 и стала чемпионом Аргентины сезона-2019/20.

У команды победителя и "Ривер Плейт" был разрыв в одно очко в чемпионате.

Для "Бока Хуниорс" это чемпионство стало 34-м в истории. 

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Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
4 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 22 36
5 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
6 Ланус Ланус 22 36
7 Расинг Клуб Расинг Клуб 22 36
8 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
9 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 22 35
10 Арсенал Арсенал 23 34
11 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 22 33
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 22 31
13 Эстудиантес Эстудиантес 22 30
14 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
15 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 22 27
16 Индепендьенте Индепендьенте 22 26
17 Банфилд Банфилд 23 26
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