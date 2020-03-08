"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины

"Бока Хуниорс" обыграла "Химнасию и Эсгриму" с минимальным счетом 1:0 и стала чемпионом Аргентины сезона-2019/20.

У команды победителя и "Ривер Плейт" был разрыв в одно очко в чемпионате.

Для "Бока Хуниорс" это чемпионство стало 34-м в истории.

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