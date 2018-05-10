"Бока Хуниорс" в 33-й раз выиграл чемпионат Аргентины

"Бока Хуниорс" сыграл вничью в перенесенном матче первенства Аргентины с командой "Химнасия и Эсгрима" и за один тур до окончания турнира оторвался от второго места на четыре очка.

Таким образом, клуб стал 33-кратным обладателем трофея.

Лучшим бомбардиром "Боки" в сезоне стал нападающий Дарио Бенедетто, забивший девять мячей.

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