"Бока Хуниорс" в 33-й раз выиграл чемпионат Аргентины
"Бока Хуниорс" сыграл вничью в перенесенном матче первенства Аргентины с командой "Химнасия и Эсгрима" и за один тур до окончания турнира оторвался от второго места на четыре очка.
Таким образом, клуб стал 33-кратным обладателем трофея.
Лучшим бомбардиром "Боки" в сезоне стал нападающий Дарио Бенедетто, забивший девять мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Химнасия Мендоса
|18
|40
|2
|Эстудиантес Рио Куарто
|18
|33
|3
|Десампарадос
|18
|28
|4
|Хувентуд У Сан-Луис
|18
|26
|5
|Депортиво Маипу
|18
|26
|6
|Huracán Las Heras
|18
|22
|7
|San Lorenzo Alem
|18
|20
|8
|Унион Вилья-Краусе
|18
|17
|9
|Gutiérrez
|18
|13
|10
|Unión Aconquija
|18
|13