"Бока Хуниорс" в 33-й раз выиграл чемпионат Аргентины

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"Бока Хуниорс" в 33-й раз выиграл чемпионат Аргентины"Бока Хуниорс" сыграл вничью в перенесенном матче первенства Аргентины с командой "Химнасия и Эсгрима" и за один тур до окончания турнира оторвался от второго места на четыре очка.

Таким образом, клуб стал 33-кратным обладателем трофея.

Лучшим бомбардиром "Боки" в сезоне стал нападающий Дарио Бенедетто, забивший девять мячей.

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