"Бока Хуниорс" в рекордный раз выиграл Кубок Аргентины

Фото твиттер "Бока Хуниорс"

В ночь на четверг "Бока Хуниорс" стал обладателем Кубка Аргентины.

В финале турнира "генуэзцы" одолели в серии пенальти "Тальерес Кордобу" после нулевой ничьей в основное время встречи.

Для команды из Буэнос-Айреса это четвёртая в истории победа в Кубке страны, что является новым рекордом.

Стоит отметить, что помог "Бока Хуниорс" выиграть трофей экс-защитник московского "Спартака" и "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, который провёл на поле весь матч и реализовал 11-метровый в серии.

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