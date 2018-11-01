"Бока Хуниорс" вышел в финал Кубка Либертадорес, где сыграет с "Ривер Плейт"
В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс" в гостях сыграл вничью с "Палмейрасом" и по сумме двух встреч добыл путёвку в финал турнира.
"Палмейрас" - "Бока Хуниорс" - 2:2
Голы: Абила, 18 - 0:1, Луан, 53 - 1:1, Гомес, 60 (пенальти) - 2:1, Бенедетто, 70 - 2:2.
Напомним, что первая игра завершилась победой команды из Буэнос-Айреса со счетом 2:0.
Таким образом, в финале Кубка Либертадорес нас ждёт Суперкласико - "Бока Хуниорс" сыграет с "Ривер Плейт". Стоит отметить, что подобное произойдёт впервые в истории.
Первый матч мегапротивостояния состоится 7 ноября, а ответный - 28 ноября.
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