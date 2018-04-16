"Бока Хуниорс" заинтересован в еще одном громком подписании

Теги бока хуниорсатлетико мадриддиего годин

"Бока Хуниорс" заинтересован в еще одном громком подписании"Бока Хуниорс" из Буэнос-Айреса заинтересован в еще одном громком подписании, информирует TyC Sports.

Так, по сведениям источника, аргентинский клуб нацелился на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година. Гранд из Южной Америки намерен воспользоваться тем, что у 32-летнего бека остался лишь год контракта с "матрасниками". В "Бока Хуниорс" рассчитывают на то, что "Атлетико" будет готов расстаться с уругвайцем, чтобы не потерять его бесплатно летом 2019-го года.

Напомним, также "Бока Хуниорс" намерен подписать Буффона. | soccernews.ru

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2 Ривер Плейт 30 56
3 Эстудиантес 30 56
4 Расинг Клуб 30 55
5 Банфилд 30 54
6 Индепендьенте 30 53
7 Сан Лоренцо 30 53
8 Ланус 30 50
9 Ньюэллз Олд Бойз 30 49
10 Дефенса и Хустисия 30 49
11 Колон 30 49
12 Росарио Сентраль 30 44
13 Химнасия Ла-Плата 30 43
14 Годой Крус 30 43
15 Тальерес де Кордоба 30 42
16 Олимпо 30 38
17 Атлетико Рафаэла 30 37
18 Темперлей 30 37
19 Велес Сарсфилд 30 37
20 Патронато Парана 30 34
21 Атлетико Тукуман 30 33
22 Сан-Мартин Сан-Хуан 30 33
23 Унион Санта-Фе 30 32
24 Тигре 30 31
25 Уракан 30 29
26 Сармьенто 30 28
27 Арсенал 30 27
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