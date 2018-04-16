"Бока Хуниорс" заинтересован в еще одном громком подписании

"Бока Хуниорс" из Буэнос-Айреса заинтересован в еще одном громком подписании, информирует TyC Sports.

Так, по сведениям источника, аргентинский клуб нацелился на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година. Гранд из Южной Америки намерен воспользоваться тем, что у 32-летнего бека остался лишь год контракта с "матрасниками". В "Бока Хуниорс" рассчитывают на то, что "Атлетико" будет готов расстаться с уругвайцем, чтобы не потерять его бесплатно летом 2019-го года.