Боккетти: "Если продолжим так играть, то нам не нужно переживать"

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Боккетти: "Если продолжим так играть, то нам не нужно переживать"Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал очередную неудачу своей команды в сегодняшнем матче против "Уфы".

"Конечно, мы хотели одержать две победы, а получились две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы смотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня", - приводит слова 30-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Червиченко объяснил неудачный старт "Спартака". | soccernews.ru

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