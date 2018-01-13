Боккетти: "Если все будут говорить, что "Локомотив" уже чемпион, мы не должны останавливаться"

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Боккетти: "Если все будут говорить, что "Локомотив" уже чемпион, мы не должны останавливаться"

Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился мыслями о борьбе за призовые места в чемпионате России и Лиге Европы.

"Такой отрыв от второго места - это для меня сюрприз. Но само по себе лидерство "Локомотива" не удивляет - у них хорошая команда. Первая игра после паузы в чемпионате у нас как раз против "Локомотива". Если нам удастся победить, то психологически мы будем сильнее. Даже если будет ничья, у нас останется ещё девять матчей. Нужно выигрывать каждый следующий поединок, не оглядываться на соперников, и тогда всё станет возможным. Даже если все будут говорить, что "Локомотив" уже чемпион, мы не должны останавливаться.

В Лиге Европы мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем. В первую очередь мы должны выиграть дома у "Атлетика". Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане. Подходящие игроки у нас для победы в Лиге Европы есть, но это сильный турнир" - сказал Боккетти.

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