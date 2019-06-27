Боккетти готов покинуть "Спартак", если получит компенсацию

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Боккетти готов покинуть "Спартак", если получит компенсацию

Будущее защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти в московском клубе находится под вопросом, сообщают российские СМИ.

Футболист готов покинуть команду, однако хочет получить компенсацию за досрочное расторжение контракта, который рассчитан ещё на один сезон.

Итальянец требует 1,2 миллиона евро - это размер его годового оклада. "Красно-белые", в свою очередь, пытаются договориться о снижении данной суммы в два раза.

Интерес к 32-летнему Боккетти проявляют "Ростов" и турецкие клубы. 

Не пропустите: В Сети появилось фото игровой формы московского "Спартака" на следующий сезон. | http://soccernews.ru
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