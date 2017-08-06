Боккетти и Глушаков проводят юбилейные матчи за "Спартак"

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Боккетти и Глушаков проводят юбилейные матчи за "Спартак"

В матче 4-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде играет с "Зенитом".

Этот матч стал 80-м для защитника Сальваторе Боккетти и 120-м для полузащитника Дениса Глушакова в качестве игроков "красно-белых".

30-летний Боккетти выступает за "Спартак" с 2013 года и в 80 матчах забил 4 мяча.

30-летний Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач в 120 поединках.

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