Боккетти и Таски продолжают тренироваться индивидуально



"Спартак" начал подготовку к матчу 23-го тура чемпионата России против "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты сегодня занимались в тренажерном зале, а затем провели тренировку на поле.

Продолжают восстанавливаться после травм защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, которые занимались по индивидуальной программе. Также с ними трудился хавбек Артем Тимофеев. В лазарете продолжают оставаться игроки обороны Георгий Тигиев и Георгий Джикия, а также нападающий Зе Луиш.

Матч "Рубин" - "Спартак" состоится 17 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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