Боккетти может перебраться в "Ростов"
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти близок к уходу из клуба.
По сведениям "Чемпионат", в услугах 32-летнего итальянца заинтересован "Ростов". Отметим, что в конце месяца у игрока истекает соглашение со "Спартаком", поэтому "Ростову" он может достаться совершенно бесплатно.
Боккетти перебрался в "Спартак" в 2013 году. В минувшем сезоне он провел 22 игры, однако результативными действиями не отличился.
Читайте также: Переход Мамина из "Спартака" в "Ростов" сорвался. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" предложил Рабьо зарплату 7 миллионов евро в год, однако игрок просит больше
-
Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина
-
Хавбек "Фейеноорда" де Вильена близок к переходу в "Краснодар"
Лента новостей
-
"Рома" нацелилась на воспитанника "Барселоны"
-
1
Окружение Неймара: "Он никогда не был счастлив в ПСЖ"
-
"Барселона" заключила контракт с сыном агента Френки де Йонга
-
1
Паредес может вернуться в "Зенит"
-
2
Ривалдо: "Думаю, с Неймаром "Барселона" снова может замахнуться на требл"
-
1
"Манчестер Юнайтед" намерен увеличить предложение по Уан-Биссаке
-
Боккетти может перебраться в "Ростов"
-
Рауль стал главным тренером "Кастильи"
-
Роналду провел отпуск в Греции
-
2
Фото Месси, которого окружили соперники, набирает популярность
-
1
Три футболиста сборной Никарагуа вызвали проституток после разгрома от Коста-Рики на КОНКАКАФ
-
1
"Ювентус" предложил Рабьо зарплату 7 миллионов евро в год, однако игрок просит больше
-
Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"
-
Фанаты "Динамо" выбрали лучшего игрока прошлого сезона
-
"Арсенал" неожиданно проиграл клубу ФНЛ в товарищеском матче
-
2
Дзюба сделал селфи с известным актером театра и кино
-
Жоржиньо может перейти в "Ювентус"
-
Хавбек "Реала" близок к переходу в "Байер"
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
1
Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20