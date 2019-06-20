Боккетти может перебраться в "Ростов"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти близок к уходу из клуба.

По сведениям "Чемпионат", в услугах 32-летнего итальянца заинтересован "Ростов". Отметим, что в конце месяца у игрока истекает соглашение со "Спартаком", поэтому "Ростову" он может достаться совершенно бесплатно.

Боккетти перебрался в "Спартак" в 2013 году. В минувшем сезоне он провел 22 игры, однако результативными действиями не отличился.

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