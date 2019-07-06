Боккетти может продолжить карьеру в "Вероне"
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, 32-летний игрок покинул московский клуб и согласовал условия контракта с "Вероной" по схеме "2+1".
Боккетти выступал в составе красно-белых с 2013 года. В минувшем сезоне он сыграл в 15 матчах чемпионата России.
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что Бокетти покинет клуб.
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|О
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|38
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|2
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|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17