Боккетти может продолжить карьеру в "Вероне"

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Боккетти может продолжить карьеру в "Вероне"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 32-летний игрок покинул московский клуб и согласовал условия контракта с "Вероной" по схеме "2+1".

Боккетти выступал в составе красно-белых с 2013 года. В минувшем сезоне он сыграл в 15 матчах чемпионата России.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что Бокетти покинет клуб.

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