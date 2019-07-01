Боккетти может вернуться в Италию

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти намерен покинуть клуб этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, подписать 32-летнего итальянца может "Дженоа", за которую он уже выступал с 2008 по 2010 год.

Отмечается, что в планы Боккетти входит расторжение контракта со "Спартаком". Таким образом, он покинет клуб бесплатно.

Боккетти выступает за московский клуб с 2013 года. В прошедшем сезоне на его счету 22 игры.

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