Боккетти попрощался с болельщиками "Спартака" трогательным заявлением

Сегодня "Спартак" объявил, что итальянский защитник Сальваторе Боккетти покидает клуб.

32-летний футболист прокомментировал свой уход следующим образом.

"Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтобы не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное - семья, новые друзья и миллионы вас в моём сердце навсегда. Никогда не забуду все радости и невзгоды, пережитые за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок.

Эти моменты навсегда останутся в моём сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но и играть в футболке "Спартака". Благодарю всех, с кем работал. Желаю "Спартаку" новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь её болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Ромб будет всегда в моём сердце. Один за всех, и все за одного!" - написал Боккетти в своём инстаграме.

Центрбек выступал за "Спартак" с января 2013 года, сыграл 115 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Милану". Интерес к нему проявляют "Верона" и "Дженоа".

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