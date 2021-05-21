Боккетти посетил стадион "Спартака" во время визита в Москву

Фото сайт "Спартака"

Экс-защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти заехал в гости к бывшему клубу.

Находясь в отпуске в российской столице, 34-летний футболист побывал на "Открытие Банк Арене".

Итальянец не только погулял по домашнему стадиону "красно-белых", но и посетил клубный музей, где встретился с Георгием Джикией.

Боккетти выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, сыграл 115 матчей и забил 5 голов. Чемпион и обладатель Суперкубка России 2017 года.

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