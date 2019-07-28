Боккетти поздравил Промеса с победой в Суперкубке Голландии

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Боккетти поздравил Промеса с победой в Суперкубке Голландии

Игрок "Аякса" Квинси Промес в своем инстаграме опубликовал снимок с Суперкубком Голландии.

Вчера, 27 июля, "Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Голландии со счетом 2:0.

В своем инстаграме новичок команды написал: "Мы начинаем сезон с награды! Отличная командная работа!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We start the season with a price! great team work #Johancruyffschaal

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

В комментариях под фотографией бывший партнер Промеса по "Спартаку" Сальваоре Боккетти поздравил его с наградой: "Прекрасно, брат!"

Напомним, 32-летний Боккетти покинул "Спартак" этим летом, 27-летний Промес - в 2018 году.

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